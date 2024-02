Blooming Prairie boys take down Hayfield Published 10:16 pm Tuesday, February 20, 2024

The Blooming Prairie boys basketball team beat Hayfield (5-21 overall) in Hayfield Tuesday.

Brady Kittelson and Zack Hein each scored 14 points for BP (23-2 overall).

BP scoring: Brady Kittelson, 14; Zack Hein, 14; Gabe Staloch, 13; Gabe Hein, 12; Kolby Vigeland, 6; Jacob Pauly, 4; Cooper Cooke, 2; Carter Bishop, 2; Ty Forsytek, 1

Hayfield scoring; Gentrell Johnson, 16; Nic Larsen, 8; Trent Jellum, 7; Isaac Fjerstad, 2; Dawson Meier, 2; Damarri Boysen, 2; Anthony Schnable, 2