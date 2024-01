Packer swimming team beats Rochester JM Published 10:35 pm Tuesday, January 30, 2024

The Austin boys swimming and diving team beat Rochester John Marshall 91-74 in Rochester Tuesday.

AUSTIN RESULTS

200-medley relay: Lucas Myers, Zach Evenson, Brent Dahl, Hunter Peters (first, 1:53.93); Simon Pischke, Francesco Lorenzoni, Kael Purkapile, Julian Koch (third, 2:21.01)

200-freestyle: Noah Holt (second, 2:13.93); Simon Pischke (third, 2:18.81)

200-individual medley: Brent Dahl (first, 2:07.24)

50-freestyle: Zach Evenson (first, 23.24); Hunter Peters (second, 24.84); Francesco Lorenzoni (fifth, 29.73)

100-butterfly: Zach Evenson (first, 1:10.33); Kael Purkapile (second, 2:20.14)

100-freestyle: Lucas Myers (first, 55.06); Noah Holt (second, 58.78); Julian Koch (fifth, 1:08.70)

500-freestyle: Hunter Peters (first, 5:34.15)

200-freestyle relay: Zach Evenson, Noah Holt, Julian Koch, Lucas Myers (second, 1:43.81); Francesco Lorenzoni, Tito Blake Barona, Olin Burke, Eben Pepper (fourth, 2:17.91)

100-backstroke: Lucas Myers (second, 1:04.58); Simon Pischke (third, 1:18.05)

100-breaststroke: Brent Dahl (first, 1:05.28); Francesco Lorenzoni (fifth, 1:34.89)

400-freestyle relay: Hunter Peters, Noah Holt, Simon Pischke, Brent Dahl (first, 3:54.27); Julian Koch, Olin Burke, Kael Purkapile, Tito Blake Barona (second, 4:47.20)