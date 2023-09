Superlarks fall to Edgerton Published 10:10 am Monday, September 18, 2023

The Grand Meadow football team lost to Edgeton (3-0 overall) 38-0 in GM Saturday.

The Superlarks (0-3 overall) trailed 24-0 at the halftime.

GM rushing: D. Pischke, 17-for-76; Corbin Ludemann, 11-for-25; D. Stejskal, 8-for-24; M. Young, 2-for-7; T. Reid, 2-for-3; K. Gehling, 1-for-3; S. Hanenberger, 1-for-1