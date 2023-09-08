Grand Meadow sweeps Wolverines
Published 10:10 pm Thursday, September 7, 2023
The Grand Meadow volleyball team took down Glenville-Emmons by scores of 25-14, 25-17, 25-14
Lexy Foster had seven kills for GM (3-1 overall).
GM stats: Hallie Hendrickson 1 kill, 11 assists, 4 digs; Rylee Holst 2 digs; Grace Soltau 1 kill, 2 digs; Alyvia Olson 3 kills, 1 dig, 1 ace; Lauren Queensland 5 kills, 3 digs; Hailey Lovejoy 5 kills, 2 digs; Rylee Schaufler 3 kills, 14 assists, 2 digs; Alyssa Peterson 1 kill; Haylie Paul 9 kills, 1 assist, 2 digs, 5 aces; Kendall Jack 2 kills, 1 assist, 3 digs, 1 ace; Lexy Foster 7 kills, 1 assist, 3 digs, 1 block; Gracie Foster 9 digs, 1 ace; Regan Schaalma 1 kill, 4 digs, 2 aces