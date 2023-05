Awesome Blossoms slip past Triton Published 8:03 pm Thursday, May 4, 2023

The Blooming Prairie baseball team edged out Triton 10-8 in Riverland Thursday.

Zack Hein allowed just one earned run, while striking out six for BP (2-8 overall).

BP pitching: Zack Hein (W) 5 IP, 1 BB, 6 R, 1 ER, 6 K; Jesse Cardenas, 2 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 3 K

BP hitting: Jesse Cardenas, 1-for-3, 2 RBIs; Conner Ingvalson, 3-for-4, double, 3 RBIs, R; Carter Bishop, 1-for-4, RBI, R; Alex Lea, 2-for-4, double, R; Brady Kittelson, 1-for-4, R; Zack Hein, 1-for-1, 2 BBs