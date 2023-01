Rodriguez takes second in all-around as Packer gymnasts fall to Winona Published 10:58 am Wednesday, January 11, 2023

The Austin gymnastics team lost to Winona 133.775-129.400 in Winona Tuesday.

Austin’s Kiki Rodriguez finished second in all-around with a score of 33.50.

AUSTIN RESULTS

Vault: Hannah Fritz (8.600); Kiki Rodriguez (8.550); Emily Klapperich (8.350); Payton Gilmer (8.100); Reese Norton (8.100)

Bars: Kiki Rodriguez (7.875); Reese Norton (7.600); Katelynn Klouse (7.325)

Beam: Hannah Fritz (8.700); Kiki Rodriguez (8.200); Katelynn Klouse (7.450); Reese Norton (7.125)

Floor: Kiki Rodriguez (8.875); Hannah Fritz (8.800); Reese Norton (8.650); Katelynn Klouse (8.150)

All-Around: Kiki Rodriguez (33.50); Hannah Fritz (32.825