Scarlets swim past Packers in Mankato

The Austin girls swimming and diving team lost to Mankato West 93-85 on the road Friday.

AUSTIN RESULTS

200-medley relay: Gracie Greenman, Kaylee Butts, Olivia Walsh, Sydney Tobak (third, 2:05.80); Anna Kossman, Anita Rao, Addison Walsh, Sydney Tobak (third, 2:19.71); Emma Czarnota, Breyona Batalden, Madaline Hicks, Ryan Capp (sixth, 2:31.80)

200-freestyle: Gracie Greenman (third, 2:14.17); Anna Kossman (fifth, 2:18.48); Leah Pischke (sixth, 2:28.20)

200-individual medley: Abbie Boysen (third, 2:41.30); Addison Tobak (fifth, 2:48.21); Madison Tauger (sixth, 2:59.81)

50-freestyle: Alivia Hemry (third, 27.35); Sydney Tobak (fourth, 29.37); Anita Rao (sixth, 30.59)

Diving: Alyana Kennedy (first, 193.80); Reese Norton (second, 187.00); Rachel Engelstad (third, 185.65)

100-butterfly: Addison Walsh (fourth, 1:16.13); Kaylee Butts (fifth, 1:17.89); Madison Tauger (sixth, 1:23.58)

100-freestyle: Olivia Walsh (second, 56.37); Abbie Boysen (fourth, 1:00.13); Addison Tobak (fifth, 1:06.76)

500-freestyle: Anna Kossman (fourth, 6:32.93); Sydney Tobak (fifth, 6:45.50)

200-freestyle relay: Alivia Hemry, Kaylee Butts, Abbie Boysen, Olivia Walsh (second, 1:50.15); Addison Walsh, Anita Rao, Gracelyn Johnson-Merten, Addison Tobak (fourth, 2:03.11); Emma Czarnota, Ryan Capp, Madison Tauger, Claire Pepper (sixth, 2:10)

100-backstroke: Gracie Greenman (first, 1:07.56); Emma Czarnota (third, 1:21.98); Alayna Jovaag (sixth, 1:32.46)

100-breaststroke: Alivia Hemry (fourth, 1:21.12); Kaylee Butts (fifth, 1:22.10): Addison Walsh (sixth, 1:25.44)

400-freestyle relay: Olivia Walsh, Abbie Boysen, Anna Kossman, Alivia Hemry (first, 4:05.29); Sydney Tobak, Madison Tauger, Addison Tobak, Gracie Greenman (fourth, 4:27.94); Claire Pepper, Madellane Hicks, Anita Rao, Breyona Batalden (sixth, 4:42.19)