LP baseball team scores two home victories Saturday

The Lyle-Pacelli baseball team scored two home wins as it beat Blooming Prairie 28-4 in five innings and edged out Southland 4-3 in its tournament at Marcusen Park Saturday.

Jake Truckenmiller knocked in seven runs and Hunter VaDeer had a homer and three RBIs on the day for LP.

BP lost its first game to Wabasha-Kellogg 7-6.

WK 7, BP 6

BP pitching: G. Hein (L) 6 IP, 8 H, 3 BB, 7 R, 6 ER, 3 K

BP hitting: Jesse Cardenas, 1-for-4, 2 RBIs, 2 R, BB; L. Schammel, 1-for-3, 2 RBIs, BB; Bo Zweiner, 1-for-3, BB; Hein, 1-for-4, R

LP 28, BP 4

LP pitching: Jake Truckenmiller (W) 5 IP, 5 H, 3 BB, 4 ER, 7 K

LP hitting: Landon Meyer, 6-for-6, double, RBI, 6 R; Mac Nelson, 3-for-5, double, 3 RBIs, 3 R; Hunter VaDeer, 4-for-5, RBI, 4 R; Jake Truckenmiller, 4-for-6, 6 RBIs, 3 R; Dane Schara, 2-for-3, 3 R, RBI; Trey Anderson, 2-for-3, 3 RBIs, 2 R; Dylan Regenscheid, 0-for-3, RBI, R; Isaac Nelsen, 3-for-3, 4 RBIs, R; Isaac Small, 1-for-2, RBI, R

BP pitching: Mitch Donnelly (L) 2 IP, 9 H, 3 BB, 13 R, 10 ER; C. Braaten, 1/3 IP, 5 H, 2 BB, 7 ER; E. Swenson, 1 2/3 IP, 14 H, 8 ER, 1 K; S. Pirkl, 1 IP, 3 H, 0 R, 1 K

BP hitting: Cardenas, 1-for-2, R, BB; C. Braaten, 1-for-2, 2 RBIs; Carter Bishop, 1-for-2, R; Zweiner, 1-for-3, RBI; E. Swenson, 1-for-3; Mitch Donnelly, 1-for-2

LP 4, Southland 3

LP pitching: Mac Nelson, 5 IP, 5 H, 2 BB, 3 ER, 7 K

LP hitting: Mac Nelson, 2-for-4, double, 2 R; Hunter VaDeer, HR, 2 RBIs, 2 R; Jake Truckenmiller, 1-for-2, RBI; Dane Schara, 1-for-4, RBI

Southland pitching: Harrison Hanna, 5 1/3 IP, 5 H, 2 BB, 3 ER, 8 K; Gavin Nelsen, 1 IP, 2 H, 1 BB, 1 ER, 2 K

Southland hitting: Harrison Hanna, 2-for-3, R; Travis Kirtz, 1-for-3, RBI; Connor Edland, double, RBI, R; Jonas Wiste, 1-for-2, RBI