Robertson’s clutch double gives Packers a comeback win

The Austin baseball team erased a nine-run deficit to beat Plainview-Elgin-Millville 15-14 in its home opener in Seltz Field Saturday.

The Packers (2-1 overall) won the game in the bottom of the ninth on a walk-off double by Nic Robertson.

Austin pitching: Lathan Wilson, 1 2/3 IP, 1 BB, 2 H, 0 R, 2 K; Isaiah Conway, 3 IP, 2 H, 1 BB, 1 ER, 2 K; Sam Oekflke, 1 1/3 IP, 1 1/3 IP, 4 H, 4 R, 2 ER; Peyton Ransom, 2 IP, 2 H, 1 K; Isaac Osgood, 1/3 IP, 2 H, 3 BB, 5 R, 4 ER; Brayden Bishop, 2/3 IP, 3 H, 2 BB, 4 ER, 1 K

Austin hitting: Conway, 1-for-2, RBI; Kody Blom, 2-for-2, 2 RBIs; Dakota Retterath, 3-for-4, 2 RBIs, 2 R; Sam Oelfke, 1-for-4, double, RBI; Nic Robertson, 2-for-4, double, RBI; Isaac Stromlund, 2-for-3, 2 RBIs, 2 R; Bryce Fischer, 1-for-4, double, 2 R; Jared Lillemon, 1-for-3, double, RBI; Lathan Wilson, 1-for-2, RBI, 4 R