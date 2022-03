Bruins salvage a split with Norsemen

The Austin Bruins split a weekend series with St. Cloud (32-15-2-1 overall) when they lost 8-2 on Friday and won 6-3 on Saturday.

Klayton Knapp had 27 saves for Austin (26-22-2-3 overall).

SCORING SUMMARY

Austin 2 2 2 — 6

St. Cloud 2 1 0 — 3

First period

(A) Braidan Simmons-Fischer (power play) (Ocean Wallace, Carson Riddle) 7:33

(SC) Ryan O’Neill (Nik Hong, Max Strand) 10:39

(A) Jens Richards (Water Zacher, Simmons-Fischer) 11:18

(SC) Blake Mesenburg (O’Neill) 19:40

Second period

(A) Nick Catalano (Michal Jasenec, Anthony Menghini) 5:57

(A) Ocean Wallace (Nick Blood, Jasenec) 6:20

(SC) Blake Perbix (O’Neill, Evan Murr) (power play) 19:15

Third period

(A) Menghini (Jack Malinski) (short handed) 8:55

(A) Carson Riddle (Sutter Muzzatti, Austin Salani) (empty net) 18:05

Shots: Austin — 22; St. Cloud — 30

Power plays: Austin — 1-for-3; St. Cloud — 1-for-3