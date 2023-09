Packer swimmers get past Huskies Published 9:40 am Friday, September 1, 2023

The Austin girls swimming and diving team defeated the Huskies 98-88 in Owatonna Thursday night.

AUSTIN RESULTS

200-medley relay: Gracie Greenman, Alivia Hemry, Addison Tobak, Abbie Boysen (first, 2:02.57); Anna Kossman, Eva Taylor, Sydney Tobak, Clara McIntyre (third, 2:15.23); McKenna Donovan, Breton Batalden, Halle Burke, Sherilyn Spear (fifth, 2:29.73)

200-freestyle: Gracie Greenman (first, 2:11.81); Leah Pischke (fourth, 2:21.58); Jaycie Pollack (fifth, 2:33.28)

200-individual medley: Abbie Boysen (first, 2:38.17); Addison Tobak (second, 2:45.13); Madison Tauger (fourth, 2:48.81)

50-freestyle: Alivia Hemry (second, 27.19); Anna Kossman (fourth, 28.75); Clara McIntyre (sixth, 29.81)

Diving: Alayna Kennedy (first, 217.20); Reese Norton (second, 198.65); Claire Pepper (sixth, 121.85)

100-butterfly: Sydney Tobak (second, 1:12.64); Madison Tauger (third, 1:17.09); Jaycie Pollack (fourth, 1:19.51)

100-freestyle: Abbie Boysen (first, 58.76); Alivia Hemry (third, 1:00.24); Clara McIntyre (sixth, 1:09.76)

500-freestyle: Gracie Greenman (first, 5:53.61); Halle Burke (third, 6:47.63); Gracelyn Johnson-Merten (fourth, 7:03.31)

200-freestyle relay: Alivia Hemry, Sydney Tobak, Addison Tobak, Leah Pischke (second, 1:52.51); Anna Kossman, Madison Tauger, Clara McIntyre, Jaycie Pollack (fourth, 1:59.22); Emma Czarnota, Victoria Batalden, Sherilyn Spear, Halle Burke (fifth, 2:06.08)

100-backstroke: Anna Kossman (second, 1:16.55): Victoria Batalden (fifth, 1:23.35); Emma Czanota (sixth, 1:24.48)

100-breaststroke: Addison Tobak (second, 1:24.18); Sydney Tobak (fifth, 1:28.85); Eva Taylor (sith, 1:29.92)

400-freestyle relay: Gracie Greenman, Leah Pischke, Madison Tauger, Abbie Boysen (first, 4:07.54); Jaycie Pollack, Sherilyn Spear, Halle Burke, Madeline Hicks (fourth, 4:44.51); Alayna Davis, Maya Rao, Victoria Beatalden, Mya Opsahl (fifth, 4:52.12)