Austin track teams take third in Rochester Century Published 2:22 pm Wednesday, May 17, 2023

The Packer boys and girls each finished third in the Rochester Century track and field invite Tuesday.

Olivia Walsh took first in the 100-meter dash and the triple jump for the Packers.

AUSTIN BOYS

Team standings: 1. Rochester Century 106.5; 2. Rochester Mayo 55.5; 3. Austin 24

110-meter hurdles: Triumph Ogbeide (seventh, 18.71)

200-meter dash: Joshua Qualah (10th, 25.12)

300-meter hurdles: Isaiah Cabeen (third, 44.51)

400-meter run: Joseph Hilkin (eighth, 55.74)

800-meter run: Jackson Hilkin (fourth, 2:16.83)

1600-meter run: Thomas Herrick (second, 4:49.57); Joseph Garry (seventh, 5:03.49)

3200-meter run: Thomas Asmus (first, 10:51); Lance Keenan (second, 11:31.12)

Discus: Wyatt Thoma (fifth, 112-7); Henry Andersen (eighth, 96)

Long jump: Joshua Qualah (ninth, 17-2.25); Triumph (10th, 16-9.25)

Pole vault: Colton Qualey (sixth, 7-6)

Shot put: Samuel Eyre (fourth, 41-6.50); Wyatt Thoma (sixth, 40-6.50); Joe Ewing (ninth, 36-3.50)

4 x 100-meter relay: Samuel Eyre, Joe Ewing, A’Triel Terry, C. Collins (fourth, 47.75)

4 x 200-meter relay: Triumph Ogbeide, Joshua Qualah, A’triel Terry, J. Hilkin (second, 1:40.58)

4 x 400-meter relay: Isaiah Cabeen, Thomas Herrick, J. Hilkin, A’triel Terry (second, 3:45.27)

4 x 800-meter relay: Thomas Asmus, J. Hilkin, Isaiah Cabeen, Lance Keenan (second, 9:19.21)

AUSTIN GIRLS

Team standings: 1. Rochester Century 84.5; 2. Rochester Mayo 57.5; 3. Austin 44

100-meter dash: Olivia Walsh (first, 13.01); Sarah Wangen (second, 13.19); Sophia Meyer (20th, 14.36)

100-meter hurdles: Chok Bol (fifth, 17.71); Marie Tolbert (sixth, 17.72); Emily Klapperich (18.27)

200-meter dash: Rachel Engelstad (second, 27.90); Sophia Meyer (18th, 31.55)

300-meter hurdles: Chok Bol (third, 51.09)

400-meter run: Marie Tolbert (sixth, 1:07.64); Cassidy Shute (seventh, 1:08.19)

800-meter run: Marissa Shute (third, 2:37.07)

1600-meter run: Marissa Shute (third, 5:49.29)

3200-meter run: Grace Vortherms (fourth, 13:17.70)

Discus: Laura Bekaert (second, 110-9); Mya Walters (fifth, 83-6)

High jump: Olivia Walsh (second, 4-10); Aggie McKichan (fifth, 4-6)

Long jump: Rachel Engelstad (fourth, 14-8.75); Mary Omot (seventh, 13-8.50)

Pole vault: Emily Klapperich (third, 8-0): Sarah Wangen (third, 8-0)

Shot put: Laura Bekaert (first, 36-1.50)

Triple jump: Olivia Walsh (first, 32-10.75)

4 x 100-meter relay: Marie Tolbert, Rachel Engelstad, Sarah Wangen, Olivia Walsh (second, 52.40)

4 x 200-meter relay: Sarah Wangen, Sophia Meyer, Aggie McKichan, Rachel Engelstad (third, 1:57.45)

4 x 400-meter relay: Cassidy Shute, M. Omot, N. Mar, Chok Bol (third, 4:36.71)

4 x 800-meter relay: Cassidy Shute, Grace Vortherms, N. Mar, L. Wiese (second, 11:58.79)